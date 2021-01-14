باحث: روسيا قد تلعب دورا بعد دعوة السعودية لمواجهة أنشطة إيران (فيديو)

الخميس 14/يناير/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال قسطنطين ترويتسيف كبير الباحثين بمعهد الاستشراق الروسي، إن روسيا قد تلعب دورا كبيرا بعد دعوة السعودية لمواجهة أنشطة إيران، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الخارجية السعودي حول التدخلات الإيرانية في المنطقة مرة جديدة تدعو للقلق واستخدام لهجة جديدة في اتهام طهران بإثارة التوتير في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف كبير الباحثين بمعهد الاستشراق الروسي، في حديثه لقناة "الغد"، أن القلق السعودي يبدو كأنه مسموعا في موسكو، موضحا أنه معروفا عن روسيا علاقتها الجيدة مع جميع الأطراف في الشرق الأوسط، ابتداءا من إيران وانتهاء بإسرائيل بما في ذلك العلاقة مع المملكة العربية السعودية والتي تحسنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن موسكو تلعب دورا كبيرا في خفض حدة التوتر بجهودها في المنطقة، مؤكدا أن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تؤكد ذلك والدعوة إلى الحوار مع مختلف الأطراف في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

وأوضح أن موسكو تعتقد أن ما حدث في املف الاتفاق النووي يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأن الجانب الأمريكي هو ما فرض على طهران ذلك في الاتفاق والخروج منه والاتفاق بينها وبين الدول الخمس بالاتفاق، مؤكدا أن الخريطة ستتغير تتماما بعد تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية واستقدام شخصيات جديدة في السياسة الأمريكية، وستكون هناك جهود كبيرة للجانب الروسي في الملفين الإيراني والفلسطيني.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن مباحثاته في موسكو، شملت جهود تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي وفي منطقة الخليج، مشددا في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على ضرورة التصدي للتدخلات الإيرانية المستمرة في المنطقة.

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الكلمات المفتاحية

روسيا ايران السعودية

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