بالصور.. افتتاح مسجد الشبان بعد تجديده ببنها غدا

الخميس 14/يناير/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
تفتتح مديرية أوقاف القليوبية، غدا الجمعة، مسجد الشبان ببنها بعد تجديده ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد نصار بوزارة الأوقاف مدير المكتب الفني بقطاع المديريات بوزارة الأوقاف. 

وتتناول خطبة الجمعة فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت الأوقاف، في بيان صحفى، أنها ستواصل جهودها فى اختيار وانتقاء الأئمة المتميزين لتوظيف طاقاتهم على الوجه الأمثل، ولن تكون المجموعة التي سيتم اختبارها يوم السبت القادم، هي المجموعة الوحيدة أو الأخيرة.

وكانت الأوقاف، أعلنت عن اختيارها 60 شابا بالوزارة و30 بالهيئة كانوا ضمن البرنامج الرئاسي لتعينهم في وظائف معاون وكيل وزارة تمهيدا لتصعيدهم بعد فترة تدريب عملي.
بالصور.. افتتاح مسجد الشبان بعد تجديده ببنها غدا
بالصور.. افتتاح مسجد الشبان بعد تجديده ببنها غدا
بالصور.. افتتاح مسجد الشبان بعد تجديده ببنها غدا
بالصور.. افتتاح مسجد الشبان بعد تجديده ببنها غدا
بالصور.. افتتاح مسجد الشبان بعد تجديده ببنها غدا
بالصور.. افتتاح مسجد الشبان بعد تجديده ببنها غدا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسجد الشبان بنها

أخبار تهمك

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

جنش يحدد مطالبه للموافقة على تجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعثر مفاوضات نجم الزمالك مع سانت إيتيان

منذ 33 دقيقة

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ أقل من ساعة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ ساعتين و 16 دقيقة

قوات الحماية المدنية تمنع وقوع كارثة محققة في البدرشين

منذ ساعة و نصف

نجم ريال مدريد مطلوب في توتنهام

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ ساعة و نصف

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من رحيل هذا الثلاثي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يتلقى هدية ثمينة قبل مواجهة بلباو

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

08:01 م

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

05:32 م

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

11:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض