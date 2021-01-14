بالصور.. افتتاح مسجد الشبان بعد تجديده ببنها غدا

تفتتح مديرية أوقاف القليوبية، غدا الجمعة، مسجد الشبان ببنها بعد تجديده ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد نصار بوزارة الأوقاف مدير المكتب الفني بقطاع المديريات بوزارة الأوقاف.





وتتناول خطبة الجمعة فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.





وأكدت الأوقاف، في بيان صحفى، أنها ستواصل جهودها فى اختيار وانتقاء الأئمة المتميزين لتوظيف طاقاتهم على الوجه الأمثل، ولن تكون المجموعة التي سيتم اختبارها يوم السبت القادم، هي المجموعة الوحيدة أو الأخيرة.



