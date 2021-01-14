زد يستضيف منتخب السويس بالقسم الثاني

الخميس 14/يناير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد

يحتضن ملعب نادي زد بالشيخ زايد، واحدة من أهم لقاءات الأسبوع التاسع بالمجموعة الثانية بالقسم الثاني.

حيث يستضيف زد بقيادة أسامة نبيه صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة، في مباراة صعبة لكلا الفريقين، وشعارها "لا بديل عن الفوز من أجل الاستمرار فى المنافسة على الصعود"

أسامة نبيه يدخل المباراة، بكامل اسلحته، ونجح فى تدعيم الصفقات القوية للفريق ابرزها يوسف أحمد ومحمد ناجي (جدو) الوافدان من الإتحاد السكندري وأحمد الشناوي من طنطا، ويسعي زد للفوز بهذه المباراة، من أجل العودة للصدارة مرة أخرى، ويدخل الفريق المباراة بدون أى غيابات.

إما عن منتخب السويس، فيدخل مسلحاً بالعناصر الجديدة ابرزها المهاجم جيمس تيدي ومحمد عبد الرازق ومحمد فتحي، والفوز على طنطا بملعب الأخير، أعطي للاعبين حافز قوي من أجل الفوز بمباراة الغد.

ويحتل زد المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يحتل منتخب السويس وصافة المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة

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