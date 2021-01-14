مدرب سبورتنج يشيد بلاعبيه بعد الفوز المثير على أبو قير للأسمدة

أعرب أحمد فاروق المدير الفنى لفريق سبورتنج عن سعادته بفوز فريقه على أبوقير للأسمدة وكسر حاجز الهزائم فى المباريات الأخيرة .





وقال أحمد فاروق فى تصريحات خاصة للفجر أن لاعبو فريقه كانوا الأفضل واستحقوا وأدوا أداء رجولى رغم عدم إقامة معسكر مغلق للفريق لأول مرة قبل المباراة .





وأوضح المدير الفنى لفريق سبورتنج أنه درس جيداً الفريق المنافس بالإضافة إلى أن هناك أكثر من لاعب فى فريقه سبق له اللعب لفريق أبوقير .





وفاز فريق سبورتنج على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى .





ويلتقى فريق سبورتنج مع فاركو يوم الأحد المقبل فى الدور التمهيدي الثانى لكأس مصر .



