هل يسجن ترامب بعد 20 يناير؟.. أستاذ علوم سياسية يجيب (فيديو)

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قال عاطف عبدالجواد، أستاذ علوم سياسية بجامعة جورج واشنطن، إن دونالد ترامب له مطلق الحرية في مغادرة البلاد بعد انتهاء فترته الرئاسية يوم 20 يناير الجاري، ما لم تصدر أي محكمة أمرًا بمنعه من السفر عن طريق احتجاز جواز سفره كما يحدث لأي متهم عادي.



وتوقع عبدالجواد، خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الخميس، أن يصدر ترامب قرارًا بالعفو عن نفسه وأسرته قبل مغادرته البيت الأبيض، رغم أنه الدستور الأمريكي غير واضح في تلك المسألة.



وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الدستور الأمريكي أعطى الرئيس الحرية المطلقة في العفو عن أي شخص لكن العفو عن نفسه ما زال يحتاج إلى مصادقة أو تفسير من المحكمة العليا.



وأشار إلى أنه حتى حال مصادقة المحكمة العليا على قرار ترامب المتوقع بالعفو عن نفسه، فإنه لا يحميه من الدعاوى الجنائية الموجهة ضده من محاكم في ولايات: «يحميه فقط من الدعاوى الفيدرالية».



ولم يستبعد عبدالجواد، سجن ترامب بعد يوم 20 يناير الجاري حال عدم عفو الرئيس المنتخب جو بايدن عنه، مشددا على ضرورة إصدار حكام الولايات عفوًا أيضًا عن ترامب لحمايته من أي محاكمة.

