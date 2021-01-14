أشرف خضر : أطالب لاعبو السويس بتخطي عقبة نادي زد



ويذكر ان منتخب السويس يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة، إذ لعب 8 مباريات، فاز في 3، وتعادل في 5، ولم يتعرض للخسارة، فيما سجل 6 أهداف واستقبل هدف وحيد.

يلتقي الفريق الاول بنادى منتخب السويس مع نظيرة فريق زد، في المباراة المقرر اقامتها في الثانية والنصف عصر الجمعة المقبل، على ملعب "زد 6 أكتوبر " ضمن منافسات الأسبوع التاسع بمجموعة القاهرة بدوري القسم الثانى.وصرح أشرف خضر المدير الفنى للفريق الاول بنادي منتخب السويس، ان مباراة فريقة القادمة امام فريق زد مهمه جدا للغايه و فحالة الفوز ستكون بست نقاط، احنا دائما نلعب كل مبارياتنا علي المكسب اذ كان بره ملعبنا او داخل ملعبنا يمكن كسبنا بره أكثر ما كسبنا داخل السويس بسبب الأداء الدفاعى للفرق المنافسة، اعتقد احنا ريحين للمكسب فريقنا بدنيا وفنيا كويس أوى حتى نفسيا كويسين بعد تحقيق الفوز على طنطا خارج ملعبنا بنتيجة 2/ 0 بعشر لاعبين لمدة شوط كامل كل الاعبين كانت على قدر المسئولية خلال المباراة.واضاف "خضر " ان الناس كلها حسه بقيمة فريق نادى منتخب السويس هذا الموسم جمعنا فرقه كويسه جدا وفى لاعبين كويسه وفي لاعيبه لسه مطلعتش اللى عندها، واستكمل حديثة بالشكر لمجلس الادارة برئاسة محمد هلال على صرف مكافأة الفوز على طنطا بعد نهاية المباراة على طول وبشكرهم على الدعم الكبير والوقوف جانب الفرقه، كما نعمل باقصي حاجه علشان نقدر نسعد جماهير السويس اللى معانا في كل مكان والسنة دى يكون الصعود من ناصبنا.