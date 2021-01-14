15 % ارتفاع بصادرات مصر من الصناعات الهندسية فى ديسمبر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تراجع صادرات القطاع خلال العام الماضي بنسبة7.2 بالمائة مسجلا 2.214 مليار دولار مقابل 2.386 مليار دولار خلال عام 2019.





وأوضح المجلس في بيان له اليوم الخميس، أن صادرات القطاع ارتفعت في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 15 بالمائة لتسجل 213.6 مليون دولار مقارنة بنحو 185.6 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأضاف شهدت الصادرات الهندسية ارتفاعا خلال الستة أشهر الأولى من السنه المالية 2020/2021 بنسبة 8بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من السنه المالية 2019/2020، حيث ارتفعت الى1.340 مليار دولار مقابل 1.240 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالى السابق له.





وحول أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها هى وسائل النقل ،بنسبة 91بالمائة ، الكابلات بنسبة 21بالمائة ، الأجهزة المنزلية بنسبة 20بالمائة مكونات السيارات بنسبة 14بالمائة ، و الصناعات الكهربائية و الالكترونية بنسبة 3بالمائة .





وأوضح أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها هى دول اوروبا ( المملكة المتحدة - فرنسا - المانيا - اسبانيا - اليونان- إيطاليا- سلوفينيا وفي آسيا ( السعودية- العراق- الكويت- هونج كونج) وفي افريقيا ( الجزائر -المغرب -السودان- كينيا- تونس - غانا- نيجيريا).