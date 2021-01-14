وكيل "إسكان البرلمان": قانون التصالح والتطوير العقاري من أهم أولويات اللجنة الفترة المُقبلة

الخميس 14/يناير/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
وجه النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، الشكر لأعضاء اللجنة وذلك لإنتخابه وكيلًا لها، قائلًا " انتخابي اليوم وكيلًا للجنة الإسكان مسؤولية وشرف ولدينا مشروعات قوانين وخطوات كثيرة خلال الفترة المُقبلة في مجال الإسكان والمرافق".

وأكد "منصور" أن السنوات الخمس السابقة شهدت تطورًا ملحوظًا في القري ولكن ما زالت هناك قري أخري كثيرة محرومة وتحتاج إلي التطوير والتعمير فيها، موضحًا أنه قد تم التشاور والتناقش في هذا الأمر بين أعضاء اللجنة خلال جلسة التعارف وذلك عقب انتهاء انتخابات اللجنة.

وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلي أن هناك قوانين تخص البناء في مقدمة أولويات اللجنة، ومنها قانون التصالح والذي يحتاج لإعادة النظر في بعض بنوده والتعديل عليها وكذلك الأمر فيما يخص التطوير العقاري لحماية الثروة العقارية في مصر.

وأكد وكيل اللجنة، أن كل هذه الأمور تحتاج إلي جهود كثيرة من أعضاء اللجنة، هذا إلي جانب مناقشة طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب والنظر في التشريعات الخاصة بها وذلك حتي يُمكننا إفادة الدولة والمواطن فيما يخص الإسكان والمرافق.

وأوضح، أنه خلال الشهرين القادمين سيتم الحديث عن الموازنة العامة والتي تحتاج لإعادة النظر فيها لإعادة تقييم التوزيعات النقدية والأموال، لافتًا إلي أنه اللجنة خلال السنوات الـ 5 الماضية، قد ناقشت هذا الأمر وأدخلت عليه تعديلا كثيرة قدر الإمكان.

وتابع وكيل إسكان النواب: "أتمني التوفيق للجنة وأعضاء هيئة المكتب وسنتعاون سويًا لتقديم إنتاج محترم يليق بمصر وشعب مصر".

وكانت قد انتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تشكيل اللجان النوعية الـ25 وفقا لجدول أعمال الجلسات، اليوم الخميس، حيث جرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان (الرئيس - الوكيلين - أمين السر) وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. 

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