أخصائية تغذية: الموز من الفواكه الغير مستحبة لخفض الوزن (فيديو)

الخميس 14/يناير/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن الموز من الفواكه الغير مستحبة مع أي نظام غذائي لخفض الوزن، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من النشويات، مشيرة إلى أن أي فواكه تحتوي على مياه كبير تؤدي إلى رفع نسبة السكر.

وتابعت "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن التمر يؤدي إلى رفع السكر بسبب احتوائه على السكر بنسبة عالية جدًا، ولذلك يعتبر من الفواكه الممنوعة على مرضى السكر أو أي شخص يتبع نظام غذائي لخفض الوزن.

وأشارت إلى أن التفاح والبرتقال من الفواكه الجيدة جدًا لمن يتبع نظام غذائي، معقبة:" ممكن ناخد حبة فاكهة واحدة او برتقالة، والتوت والفراولة، وجوز الهند، والرمان من الفاكهة المفيدة جدًا". 

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