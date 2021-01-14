تفاصيل عقد يوفنتوس مع سواريز قبل فسخه

الخميس 14/يناير/2021 - 08:01 م
سواريز
سواريز
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه تم اتفاق بين يوفنتوس الإيطالي والأوروجواياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني الذي كان على أعتاب الانضمام للبيانكونيري في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن سواريز كان على بُعد خطوة واحدة من الانضمام إلى يوفنتوس في الصيف الماضي قبل أن يتراجع يوفنتوس بسبب ضيق الوقت وحاجة سواريز للحصول على جواز سفر إيطالي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن التحقيقات التي يجريها المدعي العام مع فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس  كشفت عن بعض التفاصيل التي اتفق عليها النجم الأوروجواياني والنادي الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس كان قد توصل بالفعل لاتفاق مع سواريز على البنود الشخصية، حيث كان النجم الأوروجواياني سيوقع على عقد لمدة عامين مع السيدة العجوز.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الطرفين اتفقا على حصول سواريز على 7.5 مليون يورو راتبا سنويا وترتفع إلى 10 ملايين يورو بالمكافآت. 

وألمحت الصحيفة الإيطالية أنه بعد فشل الصفقة قرر سواريز الانضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد بعد رحيله رسميًا عن برشلونة.

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