الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

يسعر مسؤولو نادي الزمالك للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

مفاوضات الزمالك للحصول على خدمات حسام حسن

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء عرضوا انتقال المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق بالإضافة إلى مقابل مادي من أجل التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة في يناير الجاري.

ويرغب مسؤولو الزمالك في ضم مهاجم قوي ومميز بحجم حسام حسن لتعويض رحيل مصطفى محمد الذي صمم على خوض تجربة الاحتراف الخارجي في يناير الجاري.

الجدير بالذكر أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني كان قد قرر ضم حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة لمعسكر الفراعنة السابق بعد إعجابه بقدراته الفنية.