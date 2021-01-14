نور تشارك جمهورها صورة من كواليس مسلسلها الرمضاني "ضل راجل"

الخميس 14/يناير/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنانة نور اللبنانية صورة من كواليس تصويرها مسلسلها الرمضاني "ضل راجل" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت نور ببلوفر رمادي، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: " من كواليس مسلسل ضل_راجل.. قريبًا".

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ندا بهجت، مجدى فكرى.

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