النرويج.. وفاة 23 شخصا تم تطعيمهم بلقاح "فايزر" الأمريكي

الخميس 14/يناير/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت وكالة الأدوية النرويجية أن 23 شخصا توفوا عقب تلقيهم لقاح "فايزر" و"بيونتيك" المضاد لـ"كوفيد – 19"، فيما غيرت السلطات الصحية في البلاد توصيات تطعيم المسنين بهذا اللقاح.

وأشارت الوكالة إلى أن "جميع الوفيات تم تسجيلها بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما ويعانون من ضعف المناعة".

ونقلت قناة "أن آر كي" النرويجية عن المتحدث باسم الوكالة شتاينار مادسن قوله: "هذه الحالات ليست مقلقة. من الواضح أن هذا اللقاح له عامل خطر ضئيل للغاية، مع استثناءات قليلة عندما يتعلق الأمر بالمرضى المسنين الذين يعانون من سوء الحالة الصحية".

وأضاف: "الآثار الجانبية المعتادة يمكن أن تسهم في مسار أكثر خطورة للأمراض لدى كبار السن".

وأضاف المعهد الوطني للصحة تغييرا في توصياته لتطعيم المرضى المسنين المصابين بأمراض خطيرة.

وبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في النرويج بلقاح "فايزر" في 27 ديسمبر الماضي، وتلقى سكان دور رعاية المسنين في أوسلو اللقاحات الأولى.

وتم الإعلان عن تطعيم 25 ألف شخص باللقاح المذكور في النرويج حتى الآن.

أخبار تهمك

الزمالك يحسم موقفه من رحيل هذا الثلاثي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ ساعة الا ربع

تعرف على الفرق المشاركة بجانب الأهلي في كأس العالم للأندية

منذ ساعة

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يتلقى هدية ثمينة قبل مواجهة بلباو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مانشستر سيتي يوافق على بيع غارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم إنبي على أعتاب الزمالك

منذ 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

05:32 م

نجم ريال مدريد يتلقى هدية ثمينة قبل مواجهة بلباو

05:58 م

الزمالك يحسم موقفه من رحيل هذا الثلاثي في الميركاتو الشتوي

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض