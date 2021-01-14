أخصائية تغذية: الإمساك يؤدي إلى ثبات الوزن (فيديو)

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قالت نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن الإمساك يؤدي إلى ثبات الوزن، وعلاجه لا يكون من خلال تناول الملينات فقط، ولكن بعلاج المشكلة التي تؤدي إلى الإمساك سواء مشكلة الغدة الدرقية أو مشاكل الهضم، أو ضعف حمض المعدة الذي يؤدي الى مشاكل في الهضم.



وتابعت "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الإمساك يعني وجود سموم داخل الجسم محبوسة، واستمراره لن يؤدي إلى خفض الوزن.



ولفتت إلى أن حل مشكلة الإمساك يكون في البداية بتناول الملينات، ومضغ الطعام جيدًا للتغلب على مشاكل الهضم، وتناول أحماض المرارة إذا كانت هناك مشكلة في المرارة، مشددة على ضرورة علاج الإمساك لأنه يؤدي إلى ثبات كبير في الوزن.

