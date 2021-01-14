إندلاع حريق في مخبز بالبدرشين.. ومحاولات لإخماد ألسنة اللهب

Advertisements

اندلع حريق في مخبز بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، مساء اليوم الخميس، وتحاول قوات الدفاع المدني عمليات السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخبز بمنطقة مكتب الصحة القديم، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سفان، رئيس قطاع الجنوب.



وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، ويواصل القوات عمليات السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

