استشاري مناعة يكشف سبب انخفاض إصابات كورونا بنسبة 11%

الخميس 14/يناير/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمود الانصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، إن أكثر من 85% من إصابات كورونا خفيفة أو بلا أعراض، ومن الممكن علاجها من خلال العزل المنزلي، مع الالتزام بالبرتوكولات العلاجية الصحيحة التي يتم الإعلان من قبل وزارة الصحة.

وتابع "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن انخفاض إصابات كورونا بنسبة 11% خلال الفترة الأخيرة، يرجع إلى وجود نوع من الالتزام المجتمعي بارتداء الكمامة.

وتوقع استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، استمرار انخفاض الاصابة مع تطبيق قرار الغرامة على عدم مرتدي الكمامة في الأسواق ووسائل النقل العام.

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