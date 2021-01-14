القيادات التنفيذية بالإسكندرية تشارك في مباراة كرة اليد في برج العرب

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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، المباراة الافتتاحية لمجموعة الإسكندرية ببطولة كأس العالم في نسخته ال 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021"، والتي تقام بين فريقي روسيا وبيلاروسيا، وذلك بصالة الألعاب الرياضية المغطاة ببرج العرب.



ورحب المحافظ بجميع الدول المشاركة في البطولة، معربا عن سعادته بإقامة هذا الحدث الرياضي العالمي، وأضاف أن استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد لا تعد عُرسا رياضيا كبيرا فقط بل تمثل إضافة كبيرة للمجتمع المصرى فى كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والثقافية.



ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والأجهزة التنفيذية القائمة على استعدادات البطولة بالمحافظة والتي بدأت منذ عام، مشيدا بالجهود المبذولة في تلك التجهيزات والاستعدادات لإظهار الإسكندرية بالمظهر الحضاري الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم.



وفي سياق متصل؛ أكد المحافظ علي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وأجهزة المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية علي مدار أيام البطولة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق مدير عام ستاد الإسكندرية.