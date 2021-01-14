دبلومسي سابق: حرمان ترامب من الترشح للرئاسة 2024 هدف مجلس الشيوخ (فيديو)

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هدف نانسي باتريسيا بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي وأعضاء الحزب الجمهوري بالمجلس والغير معلن هو عدم دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته 20 يناير الجاري الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، مشيرًا إلى أن ترامب أول رئيس أمريكي تتم مساءلته قانونيا وتوجيه له الاتهامات من قبل مجلس النواب وهو ما يترتب عليه حرمانه من حقوقه السياسية وخوض المنافسة على أي منصب فيدرالي سواء انتخابات رئاسية أو مناصب أخرى.





وأضاف هريدي، خلال حديثه لقناة "الغد"، أنه سيتم مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال لائحة الاتهامات التي أعدتها رئيس مجلس النواب وفقا للدستور وهو من يُصدر القرار بعزل الرئيس أو لم يُصدر، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ الأمريكي لن يلتئم إلا يوم 19 يناير الجاري وسيقوم بإجراءات محاكمة ترامب خاصة بعد يوم 20 يناير بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وحلف اليمين الدستورية.





وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد جدلا كبيرًا وانقساما بعد أحداث 6 يناير واقتحام الكونجرس الأمريكي، لافتا إلى أن الكونجرس يوجه الاتهمامات إلى دونالد ترامب بالهجوم على الكونجرس ورفع راية العصيان بالولايات المتحدة الأمريكية والاعتراض على نتائج الانتخابات.





وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه حال المحاكمة من قبل مجلس الشيوخ لابد من موافقة ثلثي المجلس على المحاكمة، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمام مهمة كبيرة في توحيد الصف بالشعب الأمريكي وهي لحظة فارقة في الحياة الأمريكية بعدما سببه الرئيس دونالد ترامب وهي حادثة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي ولم تحدث من قبل وهي على حافة الهاوية والدخول في الحرب الأهلية كما حدث من زمن كبير



