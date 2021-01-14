مصنع غازات طبية يساهم بـ60 أسطوانة أوكسجين لمصابي كورونا ببني سويف

الخميس 14/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن مساهمة مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية بمنطقة بياض العرب الصناعية ببني سويف، بتوفير 60 اسطوانة أكسجين كمخزون استراتيجي لاستعمالها عند الحاجة، في إطار تفعيل دور المساهمة المجتمعية، وضمن خطة وجهود المحافظة في مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقام الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بالإشراف على أعمال استلام أسطوانات الأكسجين والتي تم تخزينها كرصيد إستراتيجي يتم استعماله عند الحاجة، حيث قد تعهدت إدارة المصنع بإعادة تعبئتها وملؤها عند إعادة استعمالها مرة آخرى.

وأثنى نائب المحافظ على هذه المساهمة المجتمعية التي قام بها أحد المستثمرين على أرض المحافظة كتجسيد للمسؤولية المجتمعية وتضافر المجتمع في مجابهة الأزمات والتحديات التي قد تطرأ أو تواجه مختلف القطاعات الحيوية والخدمية.

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