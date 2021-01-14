أمين سر "خارجية البرلمان": العلاقات الخارجية من اللجان المحورية داخل البرلمان لتمثيلها مصر خارجياً

الخميس 14/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن لجنة العلاقات الخارجية من اللجان المحورية داخل البرلمان وذلك لنيلها شرف تمثيل مصر خارجيًا وتعريف الخارج بلغات مختلفة ما يجري بداخل الوطن.

ووجهت "صابر" الشكر لأعضاء اللجنة عقب انتخابها كأمين سر اللجنة، قائلة " شرُفت بنيل ثقة زملائي بانتخابي، ولدي أمال عريضة فيما يخص لجنة العلاقات الخارجية وأتمني أن أكون علي قدرها بتمثيل مصر بوجهها المُشرف أمام الخارج "، مشيرة إلي أن السنوات الماضية كانت بالغة الصعوبة في إقامة علاقات متوزانة وبناء استراتيجية ومحاور حقيقية وتوازنات دولية.

وأوضحت أمين سر العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن السنوات المُقبلة سوف تشهد نفس الدقة والصعوبة وخاصةً فيما يتعلق بالأزمة الليبية والملف الإثيوبي والتقلبات العالمية علي الصعيد السياسي.

وأشادت عضو مجلس النواب، بالتنوع الحزبي داخل اللجنة، مشيرة إلي أن رئيس ووكيلي اللجنة من المنتمين لحزب مستقبل وطن، وأمانة السر من المنتمين لتنسيقية شباب الأحزاب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي.

كما أشادت، بتمثيل السيدات داخل اللجنة، لافتة إلي أن وكيلة اللجنة النائبة سحر البزار من السيدات والشباب، مؤكده أن هذا التمثيل يُعطي الأمل أن الشباب والسيدات يتميزون في تمثيل مصر خارجيًا.

وتابعت عضو مجلس النواب، إنه كلما كانت العلاقات الخارجية متوازنة وتليق بحجم الدولة المصرية كلما كان ذلك التوازن مكسب لكل مواطن في أن ننال ثقة حكومات وبرلمانات العالم وتعود مصر لمكانتها الرائدة.

وكانت قد انتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تشكيل اللجان النوعية الـ25 وفقا لجدول أعمال الجلسات، اليوم الخميس، حيث جرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان (الرئيس - الوكيلين - أمين السر) وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. 

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