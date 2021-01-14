نورهان أحمد عن حصول فيلم "16" على السعفة الذهبية: "أتنططت من الفرحة" (فيديو)

قال نورهان أحمد، ممثلة، إنها في الفرقة الأولى في الجامعة الكندية ومتخصصة في البيزنس، مشيرة إلى أنها تحب التمثيل بصورة كبيرة منذ أن كانت صغيرة، واختيرت للعمل في فيلم "16" من خلال مكتب كاستينج، وبعد ذلك بدأت التحضيرات بصورة سريعة للغاية.





ولفتت "أحمد"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنها شاركت في الكثير من الإعلانات منذ أنا كانت صغيرة، خلاف المسلسلات والأفلام وآخر هذه الأعمال التي شاركت فيها فيلم "أولاد رزق"، ومسلسل "رحيم" و"زلزال".



