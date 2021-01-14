6 مباريات قوية الجمعة في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني





وتختتم الجولة يوم السبت بلقاء الداخلية مع المريخ وتم تأجيل مباراة جمهورية شبين مع بتروجت إلى يوم 25 يناير لإصابة عدد من فريق بتروجت بفيروس كورونا.



ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجمعة :



1- زد مع منتخب السويس





يستضيف فريق زد بقيادة أسامة نبيه نظيره فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر، بملعب نادي زد في أكتوبر في لقاء هام ومرتقب وصعب على كلا الفريقان.



يدخل نادي زد اللقاء برصيد 13 نقطة بالمركز الرابه، بينما يحتل منتخب السويس وصافة المجموعة برصيد 14 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل زد مع المريخ 1-1 بينما حقق منتخب السويس الفوز على طنطا بهدفين نظيفين.



2- بورتو مع طنطا



يشهد ملعب السويس إقامة لقاء بورتو بقيادة أشرف توفيق مع طنطا بقيادة رضا عبد العال، يسعى الفريقان للفوز إذ يبحق بورتو عن مواصلة الصدارة بينما يلعب طنطا للفوز للهروب من النفق المظلم.



يدخل بورتو اللقاء بالمرك الأول، برصيد 16 نقطة بينما طنطا متذيل المجموعة برصيد 6 نقاط، وله لقاء مؤجل مع الزرقا.



وشهدت الجولة الماضية فوز بورتو على القناة بهدف، وخسر طنطا من فريق منتخب السويس بهدفين دون رد.



3- سرس الليان مع السكة الحديد



يستضيف فريق سرس الليان بقيادة أسامة ححاج نظيرة فريق السكة الحديد بقيادة عيد مزاريق في لقاء متكافئ، لرغبة كلا الفريقان في خطف الثلاث نقاط من أجل التواجد في مركز متقدم مبكراً.



سرس يدخل اللقاء بحثاً عن وهو في المركز السابع برصيد 11 نقطة بينما فريق السكة في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.



وشهدت الجولة السابقة هزيمة سرس من كوكاكولا بثلاثة أهداف نظيفة وحقق السكة أول انتصاراته بالفوز على الزرقا بهدفين نظيفين.



4-الزرقا مع الترسانة



يلعب فريق الزرقا بقيادة طارق الصاوي مع فريق الترسانة بقيادة علاء نوح، ويدخل الزرقا اللقاء في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط بينما فريق الترسانة في المركز الثامن برصيد 10 نقاط.



وفي الجولة الماضية خسر الزرقا بهدفين من السكة الحديد، بينما حقق الترسانة الفوز على جمهورية شبين بهدف .



5- النصر مع كوكاكولا



يخوض فريق النصر بقيادة سيد عيد مباراة صعبه وقوية أمام ضيفه فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى.



يدخل النصر اللقاء في المركز العاشر برصيد 9 نقاط بينما فريق الزرقا في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل النصر مع النجوم بهدف لمثله بينما حقق كوكاكولا فوزاً كبيراً على سرس بثلاثة أهداف نظيفة.



6- القناة مع النجوم



يلتقي فريق القناة بقيادة محمد صلاح مع فريق النجوم بقيادة أمير عزمىيسعى الفريقان للفوز والحصول على الثلاث نقاط لتعديل المسار

يدخل فريق القناة اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بينما فريق النجوم في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة فريق القناة من فريق بورتو بهدف نظيف بينما تعادل فريق النجوم مع فريق النصر بهدف لمثله.







ترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 16 نقطة

2- منتخب السويس 14 نقطة

3- الداخلية 13 نقطة

4- زد 14 نقطة

5- بتروجت 12 نقطة

6- المريخ 11 نقطة

7- سرس الليان 11 نقطة

8- الترسانة 10 نقاط

9- كوكاكولا 10 نقاط

10- النصر 9 نقاط

11- النجوم 8 نقاط

12- الزرقا 8 نقاط

13- القناة 7 نقاط

14- السكة 7 نقاط

15- جمهورية شبين 7 نقاط

16- طنطا 6 نقاط



تنطلق في الثانية والنصف من عصر الجمعة، 6 مباريات في إطار منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني.