توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

الخميس 14/يناير/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
أ ش أ
أهابت سفارة مصر بأديس أبابا، اليوم الخميس، بجميع المواطنين المصريين القادمين لإثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وعدم الانتظار للحصول عليها عند الوصول إلى مطار أديس أبابا.

ونبهت السفارة، في بيان صحفي، المواطنين المصريين القادمين للعمل في أثيوبيا بضرورة حصولهم على تأشيرة العمل المناسبة مسبقاً، مع تقديم عقد العمل أو دعوة من جهة العمل الإثيوبية.

وأوضحت، أنه بالنسبة للمواطنين المصريين القادمين لأثيوبيا للعمل في مفوضية الاتحاد الأفريقي، فيجب عليهم التواصل مسبقاً مع مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ للتأكيد على قيام المفوضية بالتنسيق مع السلطات الأثيوبية؛ لحصولهم على تأشيرة الدخول المناسبة للغرض من الزيارة قبل السفر.

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تأشيرة مسبقة السفارة المصرية بأديس أبابا إثيوبيا

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