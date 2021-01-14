توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

أهابت سفارة مصر بأديس أبابا، اليوم الخميس، بجميع المواطنين المصريين القادمين لإثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وعدم الانتظار للحصول عليها عند الوصول إلى مطار أديس أبابا.





ونبهت السفارة، في بيان صحفي، المواطنين المصريين القادمين للعمل في أثيوبيا بضرورة حصولهم على تأشيرة العمل المناسبة مسبقاً، مع تقديم عقد العمل أو دعوة من جهة العمل الإثيوبية.



