االمخرج علي العربي: "كباتن الزعتري" فيلم ملهم ومشاركته بمهرجان صاندانس فخر

الخميس 14/يناير/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي

قال المخرج والمنتج علي العربي تعليقا علي مشاركة فيلمه "كابتن الزعتري" في المسابقة الرسمية لمهرجان صاندانس والذي يقام في ولاية أوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه سعيد وفخور بمشاركة الفيلم في المهرجان ويعتبره انتصارا لحلمه وشغفه بالسينما، ولأنه أيضا واحد من أعرق وأكبر المهرجانات السينمائية العالمية ولا يقبل الكثير من الأفلام من المنطقة العربية.

وأضاف علي العربي، أنه من الجيد أن يشارك فيلم مصري في السوق الأمريكي لأنه سوق عالمي ضخم وليس لدي العديد من المخرجين خبرة كبيرة به علي عكس السوق الأوروبي الذي استطاع المصريين المنافسة به منذ سنوات طويلة، وأشار علي العربي إلي مهرجان صاندانس يضمن للفيلم مشاهدة كبيرة في العالم كله ليس فقط علي مستوي الجمهور وإنما علي مستوي المؤسسات الداعمة للسينما وشباب السينمائيين.

وأوضح علي العربي أنه إلتقي المراهقان، "محمود وفوزي" بطلي الفيلم عام 2013، مشيرا إلي أن الفيلم عمل ملهم وهو عن الحلم والصداقة وكرة القدم وعن الحالمين في أماكن تنعدم فيها الفرص.

واستكمل المخرج والمنتج للفيلم علي العربي قائلا، إن تصوير الفيلم كان يستمر لحوالي 6 إلي 7 شهور متواصلة في العام ما بين التصوير داخل المخيم وغيرها من الدول في نفس الوقت وهو ما يجعل العمل أكبر إنتاج في الشرق الأوسط في الفترة الحالية، وهي التكلفة التي تحملها بالكامل من خلال شركته "Ambient light"، إضافة إلي المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء ومارك لطفي المنتج الإستشاري ممن شكلوا إضافة كبيرة للفيلم.

وأضاف علي العربي أن مهرجان الجونة السينمائي محطة مهمة في بداية خروج لأنه ثاني المهرجانات نقدم به لطب دعم منه وفعلا حصل الفيلم علي دعم كبير ليس ماديا فقط، فهو من أهم المنصات الداعمة للأفلام وسوق كبير عالمي في مصر تستطيع من خلال التعرف علي كثير من صناع السينما وروادها وكان تجربة مهمة جدا للفيلم والمهرجان دعمنا بشكل كبير.

واختتم علي العربي حديثه بأنه يتمني أن يشعر العالم بالمشاعر التي يشعر بها بطلي الفيلم والتي تتشابه مع الظروف التي نعيش فيها حاليا فبطلي العمل معزولان داخل مخيم، والعالم كله الآن معزولا أيضا بسبب فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علي العربي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الزمالك يحسم موقفه من رحيل هذا الثلاثي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم ريال مدريد يتلقى هدية ثمينة قبل مواجهة بلباو

منذ حوالي 4 ساعات

قوات الحماية المدنية تمنع وقوع كارثة محققة في البدرشين

منذ ساعة و 28 دقيقة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

جنش يحدد مطالبه للموافقة على تجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد مطلوب في توتنهام

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ ساعة و نصف

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعثر مفاوضات نجم الزمالك مع سانت إيتيان

منذ نصف ساعة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد حصدهم جوائز عالمية.. 11 فيلمًا عالميًا تضيء سماء مهرجان الجونة السينمائي

11 فيلماً عالمياً يضيء سماء مهرجان الجونة السينمائي

MAD Solutions تشارك بـ5 أفلام في بانوراما الفيلم المصري بـ مهرجان طرابلس للأفلام

"ميكا" لـ إسماعيل فروخي يحصد جائزة مهرجان الجونة السينمائي في ورشة فاينال كت فينيسيا

توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة لحضور فيلم "نورا تحلم" (صور)

بجامبسوت وشعر كيرلي..أحدث إطلالة لـ صبا مبارك بمهرجان الجونة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

08:01 م

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

05:32 م

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

11:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض