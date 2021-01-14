على خلفية هروب ٣ مساجين.. حبس ضابط شرطة و٤ أفراد وإيقاف ١٤ آخرين بسجن طنطا

الخميس 14/يناير/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
كشفت مصادر أمنيه، بمديرية أمن الغربية، أنه تم حبس ضابط و4 أفراد وإيقاف 14 آخرين من قيادات سجن طنطا على خلفيه هروب 3 سجناء منتصف الأسبوع الماضي وحجز 12 واستمرار التحقيق معهم والتنبية عليهم بعدم مغادرة السجن العمومي. 

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية بالتنسيق مع ظباط قطاع الأمن العام تمكنت من ضبط الهاربين الثلاثة من سجن طنطا العمومي، اليوم، بعد مرور عدة ساعات علي واقعة هربهم، في حملة أمنية مكبرة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة داخل إحدى الشقق السكنية بطنطا ومصنع طوب مهجور بمركز زفتى.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بهروب 3 مساجين متهمين في قضايا جنائية من سجن طنطا العمومي، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، للسجن لكشف ملابسات الواقعة.

فيما عززت مديرية أمن الغربية من إجراءات البحث عن المتهمين الهاربين، عبر إصدار نشرات بصورهم ومواصفاتهم بمختلف الكمائن الثابتة والمتحركة، وعبر فريق بحث موسعافادت مصادر أمنيه أنه تم حبس ضابط و4 أفراد وإيقاف 14 آخرين من قيادات سجن طنطا على خلفيه هروب 3 سجناء منتصف الأسبوع الماضي وحجز 12 واستمرار التحقيق معهم والتنبية عليهم بعدم مغادرة السجن العمومي.

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