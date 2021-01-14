سلبية مسحة لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة إنبي

الخميس 14/يناير/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
محمد زويد

أعلن معتز البطاوي المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا، سلبية المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا لمواجهة إنبي الجمعة بالدوري.

وأجرى لاعبو سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني والطبي والإداري مسحة طبية، مساء أمس الخميس، وفقا للإجراءات الاحترازية التي يطلقها الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تلزم الأندية إجراء المسحة، من أجل الكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل أي مباراة في الدوري ب 48 ساعة.

وأكد المدير الرياضي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت، أن ناديه تلقى إخطارا رسميا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أكدت خلاله سلبية مسحة كافة اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، مع إنبي، في الثانية والنصف مساء غد الجمعة، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد ثماني نقاط.

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