المسماري: تركيا لا تريد الخروج من ليبيا لا بمفاوضات ولا بوساطة

الخميس 14/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
ما زال العبث التركي يتواصل بأمن واستقرار ليبيا، فبحسب اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، تواصل تركيا عملية حشد القوات والمرتزقة، عبر الجسر الجوي بين المطارات التركية وقاعدتي الوطية ومصراتة الليبيتين، وأصبحت تركيا تحكم سيطرتها بشكل كامل على قاعدة الوطية. 

أكد المسماري أن تركيا لا تريد الخروج من ليبيا لا بمفاوضات ولا بوساطة، وفقا لنا أوردته قناة "مداد نيوز".

وشدد على أن الجيش الليبي يعمل على تجهيز وحدات خاصة لمحاربة الإرهاب، تلك الوحدات ستكون مدربة على أعلى المستويات، وستتصدى لأي خروقات أمنية في المناطق والمدن الليبية.

وأكد المسماري دعم الجيش لأي حوار "ليبي- ليبي" داخل البلاد، لكن تخصصه الأول هو "حوار البنادق" ضد الإرهابيين والمجرمين.

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