سوسن بدر تشارك جمهورها بصورة في مرحلة شبابها: "أسعد أيام حياتي"

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شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت سوسن بالصورة في مرحلة شبابها وعلقت على الصورة وكتبت : مش فاكرة كنت فين ، بس فاكرة إني كنت حامل في ياسمين بنتي وعلى وشك الولادة .. أهم وأحلى حدث في حياتي.



يشار أن الفنانة سوسن بدر تشارك في فيلم "وقفة رجالة"، حيث تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، والفيلم من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال شهر يناير الجاري، وهو من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.



فيلم "وقفة رجالة"، بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل، صفاء الطوخي، إيمان السيد، والمطرب أبو الذى يغنى أغنية خلال الأحداث.



والفيلم تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي حول اجتماع أربعة أصدقاء منذ الدراسة بعدما مر الزمن عليهم لكي يقفوا بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ثم يسافرون لإحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.