طارق الشناوي عن حصول "فيلم 16" على السعفة الذهبية: حدث تاريخي يستحق كل والاحتفاء (فيديو)

الخميس 14/يناير/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مصر لأول مرة تحصل على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان عن فيلم "16"، وهذا حدث تاريخي يستحق كل الحفاوة والاحتفاء، مشيرًا إلى ان مهرجان القاهرة احتفى بأبطال الفيلم، مشيرًا إلى أن طالب نقابة السينمائيين بإعداد احتفال للمشاركين في الفيلم، لأن هذا الفيلم حدث تاريخي، حدث من قبل أبطال جدد.

وتابع "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أن فيلم "16" حصل على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة، والبعض أصدر شائعات تنفي هذا الامر، في إطار ضرب الفيلم تحت الحزام

وتابع:" المفروض كنا نفرح ونسعد بأول فيلم مصري يحصل على السعفة الذهبية في تاريخ مصر، رغم مشاركة مصر في مهرجان كان منذ الدورة الاولى لانعقاده في عام 1946"، لافتَا إلى أن الحفاوة والاستقبال بالفيلم لم يكن على مستوى الحدث على الإطلاق.

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