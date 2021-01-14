ريال مدريد في مهمة البحث عن كلاسيكو جديد

الخميس 14/يناير/2021 - 06:58 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
يخوض نادي ريال مدريد اختبارا صعبا مساء اليوم أمام أتلتيك بلباو من أجل حملة الدفاع عن لقب كأس السوبر الإسباني وحصد بطاقة التأهل إلى النهائي.

وينتظر أن يدفع مدرب الفريق "الملكي"، زين الدين زيدان، بطريقة 4-3-3 التي تجنح للهجوم عبر الثلاثي بنزيما وأسينسيو وهازارد، في مواجهة الفريق "الباسكي" الذي سيراهن على الأرجح مع مدربه الجديد، مارسيلينو جارسيا تورال على طريقة 4-4-2 الأكثر ميلاً للدفاع وإحكام السيطرة في خط الوسط، مع الرهان على المهاجم إينياكي ويليامز وكذلك المخضرم راؤول جارسيا.

كما سيتطلع الفريق "الباسكي"، المتوج بلقبين في كأس السوبر آخرهما في موسم 2015-16 لتعويض هزيمته أمام الريال في الليجا بثلاثة أهداف لواحد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالليغا، بعد مواجهة قوية حسمها الملكي بصعوبة.

ولم يخسر زيدان طوال خمس سنوات قضاها على رأس الريال على مرحلتين أمام بلباو، ورغم التعادلات العديدة، إلا أن "الملكي" لم يخسر أمامه طوال تسع مواجهات.

ويتطلع الفريق لنسيان التعادل الأخير المحبط في الليجا أمام أوساسونا والفوز على بلباو لمواجهة برشلونة في النهائي، بعد تخطيه عقبة ريال سوسييداد بركلات الترجيح.

في حين بدت الأساليب الجديدة لمدرب بلباو مارسيلينو غارسيا تورال تظهر على الفريق منذ توليه المسؤولية أوائل هذا الشهر خلفاً لجايزكا غاريتانو، حيث أنه ورغم الخسارة أمام "البرسا" إلا أن الفريق لعب بشكل جرئ ومنظم ومعتمد على الهجمات العمودية.

ويعتمد مارسيلينو على نجمي الفريق راؤول غارسيا وإينياكي ويليامز، الذي سجل ثنائية في آخر زيارة له لملعب لاروساليدا.

ولا يزال مارسيلينو يتابع الحالة البدنية لكل من يوري بيرشيشي ويراي ألفاريز اللذين يلعبان بشكل أساسي بفريقه في مركزي الظهير الأيسر ولاعب الوسط المدافع.

جدير بالذكر أن ريال مدريد هو ثاني أكثر الأندية تتويجاً بلقب كأس السوبر الإسباني بواقع 11 لقباً، خلف غريمه التقليدي برشلونة، صاحب الـ13 لقباً.

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