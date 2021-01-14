تعرف على الفرق المشاركة بجانب الأهلي في كأس العالم للأندية









يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته الأخيرة للمشاركة في كأس العالم للأندية النسخة الجديدة في قطر.





ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية، في الأول من شهر فبراير المقبل، وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر ذاته.





ويشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، بعد حصده للقب دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





تفتتح منافسات بطولة مونديال الأندية، عندما يلاقي الدحيل القطري، نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الأول من شهر فبراير المقبل.





ويدخل النادي الأهلي رفقة اولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وتايجرز أونال المكسيكي، في الدور ربع النهائي مباشرة، على أن تتحدد أطراف المباريات بالقرعة.





فيما يدخل بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف نهائي المونديال بشكل مباشر، رفقة الحاصل على لقب كأس كوبا ليبرتادوريس 2020.



