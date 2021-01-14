أمطار ورياح.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

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تواصل الحكومة المصرية استعداداتها لمواجهة أى موجة من التقلبات الجوية، والتعامل مع حالات الطقس السيئ، التى تضرب عددا من محافظات الجمهورية، والتى تشهد هطول الأمطار، لا سيما مع دخول فصل الشتاء.



ففى الوقت الذى أعلنت فيه الجهات الحكومية المختلفة، والوزارات المعنية، الانتهاء من جميع الاستعدادات لمواجهة أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، تعمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تحديث توقعات وتنبؤات خبرائها لحالة الطقس بشكل يومى، حتى يتسنى للجميع الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية.



يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبين الوزارات والمحافظات المختلفة، وإفادتها بحالة الطقس يوميا، حتى تتمكن من مجابهة تداعيات أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن هطول الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.



كما شدد مدبولى على ضرورة إعلان هيئة الأرصاد الجوية تنبؤاتها، وإتاحتها للمواطنين وتحديثها بشكل يومى، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.



بالإضافة إلى ذلك يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللازمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الجمعة 15 يناير 2021، وحتى يوم الأربعاء 20 يناير 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يوم الجمعة 15 يناير 2021:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم، ومطروح، والإسكندرية، ورشيد، وبلطيم"، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من شمال الوجه البحرى "البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية" على فترات متقطعة.



- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، على السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



يوم السبت 16 يناير 2021:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من شمال الوجه البحرى، على فترات متقطعة.



- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد.



- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



يوم الأحد 17 يناير 2021:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 60% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 50% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.



- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد.



- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



يوم الإثنين 18 يناير 2021:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 70% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 50% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء.



يوم الثلاثاء 19 يناير 2021:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 70% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة، بنسبة 60% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.



- نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.



يوم الأربعاء 20 يناير 2021:



- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، وشمال الصعيد.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.

