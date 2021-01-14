خبيرة تغذية: البطيخ يعتبر كارثة لمرضى السكر



وتابعت "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مقاومة الأنسولين تتواجد في الدرجة الثالثة أي ما قبل الإصابة بالسكر، مشيرة إلى أن مقاومة الانسليوين تحدث بسبب تناول الطعام بكثيرة، مما يؤدي إلى عمل البنكرياس بصورة كبيرة، ومع الوقت تحدث مقاومة للانسليون من اجهزة الجسم، مشيرة إلى أن أي شخص لديه زيادة في الوزن لديه مقاومة أنسولين.



ولفتت إلى أن البطيخ من الفواكه الممنوعة بالنسبة لمرضى السكر، وأي شخص يعاني من مقاومة الأنسولين، معقبة: "البطيخ كارثة لمرضى السكر، أو من يعاني من مقاومة الأنسولين، لأنه يؤدي إلى رفع سكر الدم بسرعة.



قالت نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن ألياف الأناسليوم تؤدي إلى علاج مشكلة الإمساك، وتحسن حركة الهضم إلى حد كبير، وتؤدي الى توازن ما بين الإمساك والإسهال، كما انها تؤدي إلى الإحساس بالشبع، وبالتالي خفض الوزن بشكل سريع.