صالح الشواف يكشف مفهوم جبر الخواطر: أفضل عبادة (فيديو)

الخميس 14/يناير/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الداعية صالح الشواف إن جبر الخواطر من أعظم العبادات للمولى عز وجل فإدخال السرور على إنسان أو إطعام جائع أو حتى جبر الخاطر بكلمة أعظم عبادة للتقرب إلى الله.

وأضاف الشواف خلال لقاء مع الإعلامي هاني عبد الرحيم خلال تقديم برنامج أحلام مواطن المذاع على قناة صدى البلد، أن اسم الله الجبار مستمد أيضا من الجبر ومراضاة النفوس وعند الشعور بالضيق فإن أفضل الدعاء يا جبار أجبرني.

وتابع أن المولى عزل وجل أنزل سورة كاملة في القرآن لجبر خاطر رجل أعمى وهي سيدنا عبد الله إبن أم مكتوم الذي كان يريد الحديث مع النبي وقت انشغاله بالحديث مع باقي الصحابة ونزلت آية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وباقي السورة.

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