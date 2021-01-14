الصحف العالمية تشيد بحفل افتتاح مونديال اليد

الخميس 14/يناير/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
اهتمت الصحف العالمية بانطلاق كأس العالم لليد 2021، أمس الأربعاء، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 يناير حتى 31 من الشهر نفسه، في النسخة رقم 27 من المسابقة للرجال.

وأشادت شبكة "BBC" العالمية بحفل الافتتاح الذي نظمته مصر واستضافتها لبطولة مونديال اليد 2021، في ظل الاجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة، والحرص على الاطمئنان على صحة الجميع سواء لاعبي المنتخبات المشاركة أو الجهاز الفني لها، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"

وأضافت أن المنتخب المصري لليد نجح في تحقيق انتصاره الأول على تشيلي بنتيجة 35-29، في الجولة الافتتاحية لمونديال اليد.

وركزت شبكتي "BBC" و"Sky news" على المواجهة النارية التي تنتظر منتخب ألمانيا أمام أوروجواي، في بطولة كأس العالم لليد2021، في ظل رغبة المنتخب الألماني في تحقيق الفوز بالجولة الأولى.

كذلك موقع "فوكس سبورت" اهتم بافتتاح بطولة مونديال اليد 2021، الذي ظهر بشكل مبهر من قِبل المنظمين المصريين، رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم لمكافحة وباء فيروس كورونا العالمي.

وأفاد الموقع أن منتخب الفراعنة نجح في تحقيق انطلاقة مثالية بالفوز على تشيلي في الجولة الأولى من مونديال اليد، في انتظار باقي مباريات المنتخبات في المسابقة.
الصحف العالمية تشيد بحفل افتتاح مونديال اليد
الصحف العالمية تشيد بحفل افتتاح مونديال اليد
الصحف العالمية تشيد بحفل افتتاح مونديال اليد
الصحف العالمية تشيد بحفل افتتاح مونديال اليد
الصحف العالمية تشيد بحفل افتتاح مونديال اليد
الصحف العالمية تشيد بحفل افتتاح مونديال اليد
الصحف العالمية تشيد بحفل افتتاح مونديال اليد
الصحف العالمية تشيد بحفل افتتاح مونديال اليد

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