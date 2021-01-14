إصابة شخصين في انقلاب دراجة بخارية بأبوتشت في قنا

الخميس 14/يناير/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أصيب شخصين، في انقلاب دراجة بخارية اليوم الخميس، بقرية القلعة في مركز أبوتشت، بمحافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مرفق اسعاف قنا، يفيد إصابة نور الدين عبد العاطي نور الدين، 23 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، مع مزيف بالبطن، وأحمد ثابت أحمد، 25 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، في انقلاب دراجة بخارية اليوم الخميس، بقرية القلعة في مركز أبوتشت، بمحافظة قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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