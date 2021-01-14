إصابة شخصين في مشاجرة بقرية الجبيل بقنا

الخميس 14/يناير/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أصيب شخصين، في مشاجرة اليوم الخميس، بقرية الجبيل في مركز قنا، بمحافظة قنا، بسبب خلافات عائلية
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مرفق اسعاف قنا، يفيد إصابة كل أحمد محمد سعد، 26 عاما، ومحمد سعد محمد، 51 عاما، جروح بفروة الرأس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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