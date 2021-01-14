إصابة شخصين في مشاجرة بقرية الجبيل بقنا



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



أصيب شخصين، في مشاجرة اليوم الخميس، بقرية الجبيل في مركز قنا، بمحافظة قنا، بسبب خلافات عائليةوتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مرفق اسعاف قنا، يفيد إصابة كل أحمد محمد سعد، 26 عاما، ومحمد سعد محمد، 51 عاما، جروح بفروة الرأس.