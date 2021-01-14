خالد الجندى: عدم ارتداء الكمامة فى الأماكن المزدحمة مخالف لأمر الله

الخميس 14/يناير/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة مخالف لأمر الله مؤكدا أنه " أمر من الله" ومخالف لحديث النبي "لا ضرر ولا ضرار".

وأوضح الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه لا مؤثر في الكون إلا الله عز وجل، مؤكدا أن ارتداء الكمامة ومنعها دخول الفيروس إلى الجسم لا يعمل إلا بأمر الله عز وجل.

وتابع الجندي:"أن الأسباب بيد الله إن شاء اجراها فعملت عملها وإن شاء منعها وأبطل أثرها ".

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