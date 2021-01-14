موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي





يلتقي فريق ليفربول، مع نظيره مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل 17 يناير في المباراة ستجمغ بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويتصدر مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.





وقد حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز في الجولة الماضية على حساب بيرنلي، بنتيجة هدف دون رد في اللقاء الذي اقيم على ملعب تيرف مور.



