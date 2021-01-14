ترتيب الدوري المصري بعد تعثر أسوان

الخميس 14/يناير/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
تعادل نادي أسوان مع نظيره غزل المحلة بهدف لمثله في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ورفع أسوان، الذي خسر لقاءاته الأربعة الماضية في البطولة، رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، بفارق الأهداف خلف غزل المحلة، صاحب المركز الثاني عشر مؤقتاً، المتساوي معه في نفس الرصيد.

أخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تقدم غزل المحلة عن طريق خالد كساب في الدقيقة 77، غير أن محمد العشري أحرز هدف التعادل لأسوان في الدقيقة 87، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

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