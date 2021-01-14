نائب: انتخابات البرلمان أجريت في جو من المودة والديمقراطية

الخميس 14/يناير/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن انتخابات اختيار رئيس مجلس النواب والوكيلين تمت في جو من المودة والديمقراطية، والجميع تقبل نتائج الانتخابات.

وأشار "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن بداية المجلس تنم على أن العمل سيتم في أجواء من التفاهم، لافتا إلى أنه جاري حاليا إجراء انتخابات اللجان الفرعية.

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وصف أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بأنها مشهد راقي وحضاري ومنظم بصورة كبيرة.

وقال السجيني"، خلال تصريحات سابقة، إن المشهد اليوم يعبر عن نتائج أعمال الدورة البرلمانية السابقة الإيجابية، موضحا أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق عبر بالبرلمان خلال الدورة السابقة إلى تحقيق نجاحات رغم التحديات التي واجهها.

وأكد أن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب الحالي، صورة مشرفة لتمثيل البرلما، منوها بأن أعضاء البرلمان التزموا باتخاذ الإجراءات الاحترازية بصورة كبيرة خلال الجلسة الافتتاحية.

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