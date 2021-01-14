إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقنا

الخميس 14/يناير/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أصيب 4 أشخاص، في مشاجرة اليوم الخميس، بقرية الجمالية في مركز قوص، بمحافظة قنا، بسبب خلافات عائلية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مرفق اسعاف قنا، يفيد إصابة ل من أبوالحسن شحاته أحمد، 46 عامًا، بجرح بالكتف، وخالد شحاته أحمد، بجرح بالوجه، وأحمد أبوالحسن شخاته، بكدمات متفرقة، وزينب أبوالحسن شحاته، بكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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