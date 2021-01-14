محافظ بني سويف يبحث مع نقابة العلاج الطبيعي سبل التعاون في مواجهة كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بوفد من نقابة العلاج الطبيعي، ضم كلًا من: الدكتور محمد المصري نقيب شمال الصعيد للعلاج الطبيعي، والدكتور أحمد ربيع نقيب العلاج الطبيعي ببني سويف، والدكتورة سحر معوض وكيل النقابة الفرعية بالمحافظة، والدكتورة شيماء حجاج أمين الصندوق بالنقابة الفرعية.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ سبل تعزيز التعاون بين المحافظة ونقابة العلاج الطبيعي ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورورنا، وتدعيم دور النقابة في تنفيذ خطة المحافظة للتعامل مع الأزمة والاستفادة من كوادر وخبرات وإمكانيات النقابة في هذا المجال، باعتبارها أحد أضلاع منطومة المهن الطبية الصحية التي تتكامل مع باقى أطراف المنظومة من الأطباء والصيادلة والتمريض وغيرها.

وتناول الاجتماع الخطوات العملية المنفذة لتحسين الخدمات العلاجية والعلاج الطبيعي في المستشفيات الحكومية، والخطوات التي يتم تنفيذها ضمن بروتوكولات تعاون مشتركة بين النقابة وكليات العلاج الطبيعي ومديرية الصحة، لتوفير فرص تدريبيبة لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والعاملين بالمستشفيات الحكومية،فضلا عن التنسيق مع النقابة لتكثيف الجهود الخاصة بمواجهة الدخلاء على المهنة والكيانات والمراكز التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي بالمخالفة وبدون سند قانوني، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أكد محافظ بني سويف على أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني بشكل عام في تدعيم جهود المحافظة في كافة المجالات والقطاعات، لاسيما وان نقابة العلاج الطبعي تعد ركيزة هامة في منظومة الصحة، من خلال الخدمات التي تقدمها في مجال الرعاية الطبية النوعية التي تتكامل مع باقى الخدمات العلاجية الأخرى بما يسهم في تحقيق أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين من أبناء المحافظة.

أخبار تهمك

إنريكي يلمح لانضمام نجم برشلونة إلى منتخب إسبانيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

فابينيو يعلق على رحيل محمد صلاح

منذ ساعتين و 26 دقيقة

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مانشستر سيتي يوافق على بيع غارسيا إلى برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"الصخرة الجديدة".. 10 معلومات لا تفوتك عن أسامة جلال صفقة الزمالك المُنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يبقي على الثنائي المنبوذ في ريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نجم ريال مدريد يتلقى هدية ثمينة قبل مواجهة بلباو

منذ 33 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:24 م

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

نجم ريال مدريد يتلقى هدية ثمينة قبل مواجهة بلباو

05:58 م

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

05:32 م

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

04:17 م

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

03:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض