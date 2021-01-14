علماء برنامج "لعلهم يفقهون" يحتفلون بعيد ميلاد dmc الرابع (فيديو)

الخميس 14/يناير/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشكر لقناة “DMC“، وقال إنها قناة فتحت فرصة تجديد الخطاب الدينى منذ إنطلاقها قبل 4 سنوات.


وأضاف “الجندى”، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع عبر قناة “DMC“، أن حلقة اليوم ستكون مميزة كونها تزامنت مع مناسبة عزيزة على نفوسنا وقلوبنا اختلطت ذكراها بالعلم الذى تعلمناه فى أزهرنا الشريف، كما أنها مناسبة ساهمة وساعدت فى تكوين العقل الدعوى للكثيرين من الدعاة، وتابع:” عيد ميلاد دى أم سى اليوم.. شكرًا دى أم سى..كل سنة وأنت طيبة”.


وروى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:” من لا يشكر الناس لا يشكر الله”، مشيرًا إلى أن الشكر واجب علينا جمعيًا كون قناة “DMC“، فتحت لنا فرصة تجديد الخطاب الدينى”، وتابع:”برنامج لعلهم يفقهون وضح كيف يكون أدب الأختلاف.. برنامج لعلهم يفقهون يعمل لصالح الدين والوطن والأزهر الشريف”.


من جانبه قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، الذى شارك فى تقديم البرنامج، إن قناة “DMC“، عرفت الناس بعلمائهم، وتابع:”شكرًا دى أم سى..كل سنة وأنت طيبة”، كما أنها كانت منصة للحوار وأدب الاختلاف.

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، قناة dmc، ساعدت فى نشر أدب الاختلاف بين العلماء، مما ساهم فى حالة من الرواح الفكرى المتجدد فى المجتمع.

وقال الدكتور ياسر احمد، الداعية الإسلامي، إن القناة سهلت عليهم مهمتهم فى الوصول للناس من أجل تجديد الخطاب الدينى.

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يتلقى هدية ثمينة قبل مواجهة بلباو

منذ 33 دقيقة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

إنريكي يلمح لانضمام نجم برشلونة إلى منتخب إسبانيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

فابينيو يعلق على رحيل محمد صلاح

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مانشستر سيتي يوافق على بيع غارسيا إلى برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

زيدان يبقي على الثنائي المنبوذ في ريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"الصخرة الجديدة".. 10 معلومات لا تفوتك عن أسامة جلال صفقة الزمالك المُنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:24 م

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

نجم ريال مدريد يتلقى هدية ثمينة قبل مواجهة بلباو

05:58 م

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

05:32 م

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

04:17 م

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

03:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض