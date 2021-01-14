النواب يعلن اختيار ممثلي الهيئة البرلمانية لحزبي الشعب الجمهوري ومصر الحديثة

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أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، ممثلي الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب الممثله بالمجلس، في ضوء إخطارات رؤساء الهيئات، حيث اختار حزب الشعب الجمهوري، النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثلا للهيئة البرلمانية تحت القبة، كما اختار رئيس حزب مصر الحديثة النائب هشام هلال ممثلا للهيئة البرلمانية.



وانتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تشكيل اللجان النوعية الـ25 وفقًا لجدول أعمال الجلسات، اليوم الخميس.



ووفقًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصل عدد اللجان البرلمانية إلي 25 لجنة برلمانية حيث تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر وذلك بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضائه.



وكانت قد انطلقت، قبل أمس الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.



وفاز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب، وذلك عقب حصوله علي 508 صوت من أصل587 صوت، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 567، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 11 صوت.



كما فاز المستشار أحمد سعد نائب رئيس مجلس الدولة بمقعد وكيل أول مجلس النواب بعدد أصوات 485 صوت، والنائب محمد أبو العينين، بمقعد وكيل ثانٍ المجلس بعدد أصوات 512 صوت، من إجمالي عدد 581 صوت، حيث بلغت عدد الأصوات الصحيحة 580 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1 صوت.