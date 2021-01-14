النواب يعلن اختيار ممثلي الهيئة البرلمانية لحزبي الشعب الجمهوري ومصر الحديثة

الخميس 14/يناير/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، ممثلي الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب الممثله بالمجلس، في ضوء إخطارات رؤساء الهيئات، حيث اختار حزب الشعب الجمهوري، النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثلا للهيئة البرلمانية تحت القبة، كما اختار رئيس حزب مصر الحديثة النائب هشام هلال ممثلا للهيئة البرلمانية.

وانتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تشكيل اللجان النوعية الـ25 وفقًا لجدول أعمال الجلسات، اليوم الخميس.

ووفقًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصل عدد اللجان البرلمانية إلي 25 لجنة برلمانية حيث تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر وذلك بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضائه.

وكانت قد انطلقت، قبل أمس الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

وفاز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب، وذلك عقب حصوله علي 508 صوت من أصل587 صوت، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 567، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 11 صوت.

كما فاز المستشار أحمد سعد نائب رئيس مجلس الدولة بمقعد وكيل أول مجلس النواب بعدد أصوات 485 صوت، والنائب محمد أبو العينين، بمقعد وكيل ثانٍ المجلس بعدد أصوات 512 صوت، من إجمالي عدد 581 صوت، حيث بلغت عدد الأصوات الصحيحة 580 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1 صوت.

أخبار تهمك

فابينيو يعلق على رحيل محمد صلاح

منذ ساعتين و 24 دقيقة

إنريكي يلمح لانضمام نجم برشلونة إلى منتخب إسبانيا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يبقي على الثنائي المنبوذ في ريال مدريد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مانشستر سيتي يوافق على بيع غارسيا إلى برشلونة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيماني يطالب نجم الأهلي بفتح صفحة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

"الصخرة الجديدة".. 10 معلومات لا تفوتك عن أسامة جلال صفقة الزمالك المُنتظرة

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية لفيراري الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ريال مدريد يتلقى هدية ثمينة قبل مواجهة بلباو

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:24 م

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

05:32 م

نجم ريال مدريد يتلقى هدية ثمينة قبل مواجهة بلباو

05:58 م

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

04:17 م

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

03:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض