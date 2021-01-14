أسامة الأزهري يهنئ الدكتور علي جمعة برئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب

الخميس 14/يناير/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
قدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، التهنئة للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

وهنأ الأزهري في بيان له فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، وفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، والنائب منصف نجيب سليمان وكيل اللجنة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم أمين سر اللجنة.

وأعرب الأزهري عن خالص تمنيهِ التوفيق والنجاح والسداد للجنة الدينية، ولجميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وجميع وكلاء اللجان وأمناء السر بثقة زملائهم، متمنيًا لهم جميعًا كل السداد والتوفيق.

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