خالد الجندي: مذهب ابن حنبل أسهل وأيسر المذاهب (فيديو)

الخميس 14/يناير/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مذهب الإمام ابن حنبل يعد من أسهل وأيسر المذاهب وأكثرها تعددا في التفسير، مؤكدا أن بعض المسائل قيد يصل تفسيرها لـ12 تفسيرا في هذا المذهب.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"- أن الامام ابن حنبل يدور مع الدليل حيث دار، لافتا إلى أن هناك فهم خاطئ عند الناس بانه متشدد.

وأشار الجندي، إلى حكم الله عز وجل ثابت، موضحا: الله عز وجل قال إن شرب الخمر وأكل الميت حرام وهذا حكم ثابت، بينما الفتاوى متغيرة، فالإمام الشافعي غير مذهب فتاويه من العراق إلى مصر، لتغير المكان والزمان وعادات وعرف الناس.

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خالد الجندي ابن حنبل

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