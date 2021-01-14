مطاردة أمنية لملاحقة عاطلين سرقا حقيبة سيدة ببني سويف

الخميس 14/يناير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

شهدت مدينة بني سويف اليوم الخميس، مطاردة أمنية لملاحقة اثنين من العاطلين يستقلان دراجة نارية، قاما بسرقة حقيبة يد إحدى السيدات، أثناء سيرها في أحد أكبر شوارع المدينة، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وإعادة الحقيبة إلى صاحبتها، وبتفتيشهما تم العثور على كمية من مادة الهيروين المخدرة، وسلاح أبيض.

تلقى مدير أمن بني سويف، اللواء محمد مراد، إخطارًا من مدير مباحث المديرية، العميد أسامة جمعة، يفيد بضبط قوة أمنية، تحت إشراف العقيد وليد طاحون، مفتش مباحث قسم بنى سويف، عاطلين، عقب سرقتهما حقيبة يد من إحدى السيدات، أثناء سيرها في شارع "عبد السلام عارف"، بمدينة بني سويف، بطريق المغافلة، وفرا هاربين مستخدمين دراجة نارية.

وتبين أنه اثناء وقوف السيدة أمام مديرية التموين، فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية، قاما بمغافلتها وسرقة حقيبة يدها، وفرا هاربين، باستخدام الدراجة، وتصادف مرور قول أمني بشارع عبدالسلام عارف، وقامت القوات بملاحقة المتهمين، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما، وبتفتيش المتهمين، تبين حيازتهما لكمية من المواد المخدرة، عبارة عن تذاكر هيروين، وسلاح أبيض "مطواة"، ودراجة نارية للهروب بها.

تم إعادة الحقيبة إلى السيدة المجني عليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس المتهمين احتياطيًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجه مدير أمن بني سويف بتكثيف الأقوال الأمنية في كافة الشوارع والميادين العامة، لضبط الخارجين على القانون، كما وجه الشكر لأفرد القوة الأمنية ليقظتهم، وسرعة التعامل مع الواقعة وضبط المتهمين، وإعادة الحقيبة المسروقة إلى صاحبتها، وهو ما لقي استحسانًا من قبل المواطنين.

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