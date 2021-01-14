مثل الشمس.. ندى بسيوني تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

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شاركت الفنانة ندى بسيوني جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ندى بالصورة بإطلالة أنيقة وبضحكة عفوية وعلقت على الصورة وكتبت : كن مثل الشمس في جمالها ورحمتها ، وكن كالظلام فأستر عيوب الآخرين .



وكان آخر أعمال ندى بسيونى مسرحية "حمام الست" وشاركها البطولة محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى.



والجدير ذكره أن ندى بسيونى شاركت في السباق الرمضاني الماضى لعام 2018 فى بطولة مسلسل"مليكه " مع النجمه دينا الشربيني والنجم مصطفى فهمى، وقدمت شخصية فريده، ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا بعد عرض أول 10 حلقات، وجاء ذالك من ردور أفعال المتابعين على السوشيال ميديا.