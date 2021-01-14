البورصة الأمريكية تتخلى عن التباين وترتفع خلال تعاملات اليوم الخميس

الخميس 14/يناير/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
تخلت البورصة الأمريكية على حالة التباين التى مرت بها أخر جلستين لترتفع خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب تفاصيل حزمة التحفيز الجديدة.

ويترقب المستثمرون تفاصيل حزمة التحفيز المتوقع أن يعلنها الرئيس المنتخب جو بايدن في وقت لاحق من اليوم.

وذكر تقرير لشبكة "سي إن إن" أن حزمة التحفيز الجديدة قد تصل إلى تريليوني دولار، وتشمل مدفوعات مباشرة للأفراد.

وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لأعلى مستوى منذ أغسطس/آب، كما صعدت أسعار الواردات الأمريكية بنحو 0.9 بالمائة خلال الشهر الماضي.

ومن جهة أخرى، صوت مجلس النواب الأمريكي بالأمس لصالح عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، ليذهب التشريع لمجلس الشيوخ.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى 31165 نقطة.

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 3817.1 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنسبة مماثلة إلى 13159 نقطة.

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